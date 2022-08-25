«Факел» объявил о запрете использования символики «Спартака» на матче РПЛ в Воронеже

Пресс-служба «Факела» сообщила о том, что на домашний матч клуба со «Спартаком» в рамках седьмого тура чемпионата России болельщикам запрещено использовать символику красно-белых.

Отметим, что очная встреча команд состоится 27 августа в Воронеже. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Любимов.

– Напоминаем о том, что вход на трибуны стадиона с символикой клуба-соперника «Факела» запрещен согласно регламенту! – говорится в сообщении воронежцев.

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Факел» идет 14-м (4 очка).