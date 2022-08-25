В «Факеле» заверили, что фанатов с атрибутикой «Спартака» не будут выгонять со стадиона в Воронеже

Пресс-служба «Факела» объяснила ситуацию с запретом символики «Спартака» в матче седьмого тура чемпионата России, который пройдет 27 августа в Воронеже.

Ранее появилась новость, что для болельщиков вход на трибуны «Центрального стадиона профсоюзов» с символикой красно-белых будет запрещен.

– «Спартак» официально отказался от гостевой квоты. Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе. Если кто-то пронесет шарф гостевого клуба на трибуны стадиона на матче с московским клубом, никто этого болельщика выгонять не будет, – приводит слова представителей воронежской команды Sport24.ru.

Добавим, что после шести сыгранных туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Факел» идет 14-м (4 очка). Главным арбитром предстоящей встречи станет Артем Любимов.