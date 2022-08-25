«Факел» извинился перед «Спартаком» из-за ситуации с запретом использования атрибутики красно-белых

«Факел» выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией с запретом атрибутики «Спартака» на домашний матч в рамках седьмого тура чемпионата России.

В воронежской команде объяснили, что речь шла исключительно о средствах активной поддержки красно-белых. Болельщики, которые придут на «Центральный стадиона профсоюзов» в атрибутике московского клуба, не будут изгнаны с арены.

– Мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола, – говорится в заявлении воронежцев.

Напомним, что матч между «Факелом» и «Спартаком» состоится 27 августа. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Любимов.

После шести сыгранных туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Факел» идет 14-м (4 очка).