Защитник «Фенербахче» Салаи не станет игроком «Зенита» в текущее трансферное окно

Центральный защитник «Фенербахче» Аттила Салаи не перейдет в «Зенит» этим летом.

Согласно данным портала «Метарейтинг», петербургский клуб отказался от идеи подписания 24-летнего венгра из-за высокой стоимости игрока. Отмечается, что, с высокой долей вероятности, для сине-бело-голубых трансферное окно на вход завершено.

Напомним, что Салаи выступает за «Фенербахче» с января прошлого года. Всего за стамбульцев он провел 73 матча, забил пять голов и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.