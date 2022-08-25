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«Лион» отказался продавать полузащитника сборной Бразилии Пакета в «Вест Хэм» за 40 миллионов евро

Хавбек останется во Франции.
25 августа 2022 14:44
автор: Владислав Корегин

«Вест Хэм» не смог приобрести атакующего полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что французский клуб отверг предложение лондонцев в размере 40 миллионов евро за переход 24-летнего бразильца. Тем самым, хавбек продолжит свою карьеру в стане «ткачей».

Напомним, что Пакета выступает за «Лион» с сентября 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 80 матчей, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Милана» и «Фламенго». За сборную Бразилии футболист отыграл 33 встречи (7 голов).

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