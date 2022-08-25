Лунев рассказал о своем восстановлении после травмы

Голкипер «Байера» Андрей Лунев рассказал о том, как проходит его восстановление от травмы, полученной в матче второго тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1:2).

Отметим, что 30-летний футболист повредил сухожилие правого бедра и выбыл из строя примерно на шесть недель.

– Новости по себе: рутинная восстановительная, но необходимая работа в ежедневном режиме. Можно выйти хоть завтра в общую группу, но есть протокол реабилитации, и его нельзя нарушать. Регулярно делаем диагностику состояния ноги, меняют нагрузку, добавляют новые упражнения, – написал Лунев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года на правах свободного агента, подписав с командой двухлетний контракт. Всего за «фармацевтов» он отыграл три матча во всех турнирах, пропустив четыре гола.