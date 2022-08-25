«Рубин» сообщил о том, что полузащитник клуба Хакшабанович перешел в «Селтик»

Фланговый полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович стал игроком «Селтика». Об этом сообщает клубная пресс-служба казанцев.

По информации источника, команды достигли договоренности по поводу полноценного перехода 23-летнего черногорца в текущее трансферное окно. Ранее сообщалось, что шотландцы заплатят за данную сделку два миллиона евро.

Напомним, что Хакшабанович перешел в «Рубин» в июле 2021 года из шведского «Норчепинга» за шесть с половиной миллионов евро. Всего за казанцев он отыграл 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

Добавим, что с марта по июнь этого года футболист выступал за «Юргорден» на правах аренды.