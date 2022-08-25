Каземиро извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед» за плохое знание английского языка

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро принес извинения болельщикам «красных дьяволов» за плохое знание английского языка.

«Моя жена говорит по-английски. У меня есть дочь 7 лет и сын 1 год. Все говорят по-английски лучше меня. Я извиняюсь перед болельщиками «Манчестер Юнайтед» за то, что не могу говорить по-английски. Я хочу этому научиться и сделать это как можно быстрее», — цитирует Каземиро английские СМИ.

Напомним, что Каземиро защищал цвета «Реала» с июля 2015 года. Всего за мадридцев он отыграл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с командой футболист стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом Испании.