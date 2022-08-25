Бывший футболист «Рубина» рассказал, почему перешел в «Селтик» в летнее окно

Полузащитник «Селтика» и сборной Черногории Сеад Хакшабанович рассказал, почему решил перейти в шотландский клуб и уйти из «Рубина».

«Потрясающие эмоции. Я знаю о «Селтике» только хорошее, так что приятно быть здесь.

О возможности перехода я узнал около месяца назад. И как только я услышал, что меня хочет «Селтик», я попросил агента заключить сделку, потому что именно здесь я хочу играть», — приводит слова Хакшабановича официальный сайт клуба.

«Конечно, я взволнован возможностью играть в Лиге чемпионов. Это лучший турнир для игры. Это воплощение детской мечты. Будет круто там оказаться», — добавил игрок.

В концовке прошлого сезона 23-летний полузащитник воспользовался опцией ФИФА о приостановке контракта с российским клубом и поехал играть в Швецию за «Юргорден». За эту команду он провел 11 матчей и забил два гола при двух ассистах.