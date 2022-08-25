Лунев рассказал, когда вернется в строй после травмы

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев рассказал, когда вернется к индивидуальным тренировкам..

«Сегодня сделали третий, завершающий укол. Все идет по разработанному плану. На следующей неделе приступлю к активным индивидуальным тренировкам в зале», - написал футболист в своем телеграм-канале.

Напомним, Лунев получил травму в матче первого тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (1:2). У россиянина диагностировано повреждение сухожилия правого бедра.

После трех туров «Байер» является абсолютно худшей командой чемпионата Германии: команда не набрала ни одного очка.