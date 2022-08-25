Симоне Индзаги: Надеюсь, Иммобиле будет забивать в каждом матче, кроме завтрашнего

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий матч 3-го тура серии А с «Лацио», а также отдельно высказался о своем бывшем игроке Чиро Иммобиле.

«Нам противостоит сильная команда, которая стала еще сильнее этим летом. Они сохранили своих лидеров, и мы знаем, что нам будет противостоять подготовленная команда, которая будет играть перед своими болельщиками.

Я тесно связан с Чиро Иммобиле. У него были важные сезоны во время моего пребывания в должности, как и его последний сезон с Сарри. Это особенная игра, и мы хотим добиться успеха. Надеюсь, что Чиро будет забивать в каждом матче, но завтра он возьмет перерыв», — цитирует Индзаги итальянские СМИ.

Команды проведут очный матч 26 августа и начнут играть в 21:45 мск. Поле двух туров «нерадзурри» идут на втором месте с турнирной таблице с шестью очками, в активе «Лацио» восьмая строчка и четыре балла.