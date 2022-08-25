Голкипер «Айнтрахта» Трапп отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп отказался переходить в английский «Манчестер Юнайтед» после официального предложения «манкунианцев».

«Я получил письменное предложение от «Манчестер Юнайтед», топового европейского клуба. Вчера я сообщил представителям обоих клубов, что решил остаться во франкфуртском «Айнтрахте», — цитирует Траппа итальянский журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провел три матча в Бундеслиге и пропустил восемь голов. За «орлов» он выступает с 2012-го года с перерывами. В общей сложности Кевин провел 261 матч, пропустил 385 голов и отыграл 59 сухих встреч.