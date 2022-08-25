Губерниев отреагировал на извинения «Факела» перед «Спартаком»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на извинения воронежского «Факела» перед московским «Спартаком» за слова пресс-службы о том, что болельщики с атрибутикой столичного клуба не будут допущены на трибуны стадиона для просмотра матча седьмого тура РПЛ между командами.

«Ура, воронежского Держиморду мы вместе победили! Хвала общественному мнению и РПЛ!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, позже представители воронежцев пояснили, что именно они имели ввиду в первую очередь фанатские атрибуты активной поддержки, к которым не относятся шарфы и футболки.

Встреча пройдет в Воронеже 27 августа. Начало в 17.30 по московскому времени.