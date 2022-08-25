Источник: Роналду близок к подписанию контракта со «Спортингом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в португальский «Спортинг» в ближайшее время.

Об этом сообщают португальские СМИ.

По словам источника, сделка завершена на 99 процентов.

По словам многих инсайдеров, 37-летний португалец хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы играть за команду, которая сыграет в Лиге чемпионов.

Отметим, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.