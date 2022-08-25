«Бавария» сыграет с «Барселоной», «ПСЖ» - с «Ювентусом». Итог жеребьевки группового этапа ЛЧ-2022/23

В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/23. 32 команды были поделены на восемь групп по четыре клуба в каждой.

Добавим, что групповой этап в этом сезоне стартует с 6 сентября. Основная стадия турнира продлится до 10 июня 2023 года. Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе «Ататюрка».

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория».

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа Е: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» З.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».

Группа Н: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Х.