УЕФА признал Анчелотти лучшим тренером сезона 2021/22

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером сезона 2021/22 по версии УЕФА.

Напомним, что «сливочные» под руководством итальянского специалиста выиграли Лигу чемпионов, а сам он установил новое достижение среди своих коллег, став первым тренером, четырежды побеждавшим в этом турнире.

Сегодня состоялась жеребьевка розыгрыша текущего сезона, по итогам которой мадридцы выступят в одном квартете с немецким «Лейпцигом», донецким «Шахтером» и шотландским «Селтиком».