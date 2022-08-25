Томас Мюллер: Какая замечательная история, что «Бавария» сыграет против «Барселоны» и Левандовски

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. В частности, его команда сыграет против каталонской «Барселоны», где выступает экс-форвард команды Роберт Левандовски.

«Какая замечательная история, что мы встретимся с «Барселоной» и Робертом Левандовски. Для меня это отличная группа с хорошими командами. Это будут отличные вечера Лиги чемпионов для любителей футбола», — цитирует Мюллера пресс-служба клуба.

Добавим, что Левандовски выступал за «Баварию» в период с 2014 по 2022-е годы. В общей сложности он сыграл за мюнхенский клуб 375 матчей во всех турнирах, забил 344 гола и отдал 72 результативные передачи.

Помимо «Баварии» и «Барселоны», в этом квартете встретятся «Интер» и чешская «Виктория».