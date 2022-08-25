«Вест Хэм» разгромил «Виборг» и вышел в групповой этап Лиги конференций

В четверг, 25 августа, на стадионе «Энерджи Виборг» состоялся ответный матч Лиги конференций между «Виборгом» и «Вест Хэмом». Победу одержали гости со счетом 3:0.
Голы у победителей забили Джанлука Скамакка (22-я минута), Мохамед Саид Бенрахма (51) и Томаш Соучек (63).
Таким образом, английская команда вышла в групповой этап Лиги конференций, обыграв датский клуб по сумме двух матчей 6-1.
Лига конференций
Раунд плей-офф
«Виборг» - «Вест Хэм» 0:3
Голы: Скамакка 22, Бенрахма 51, Соучек 63
источник: «Советский спорт»