«Фиорентина» без Кокорина вышла в групповой этап Лиги конференций, сыграв вничью с «Твенте»

В ответном матче квалификации Лиги конференций итальянская «Фиорентина» на выезде сыграла вничью с «Твенте».

Встреча завершилась безголевой ничьей (0:0). Таким образом, по сумме двух матчей итальянцы завоевали право выступить в групповом этапе турнира. Напомним, первая игра во Флоренции закончилась с результатом 2:1 в их пользу.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч и продолжает тренироваться самостоятельно. Ранее сам форвард объяснял решение тренерского штаба тем, что он еще не набрал оптимальных кондиций после перенесенного коронавируса, однако в Италии все уверены, что «фиалки» просто ищут способ отцепить игрока от команды.

В другом матче немецкий «Кельн» на выезде переиграл венгерский «Фехервар», которому ранее неожиданно уступил дома. С общим счетом 4:2 победу по сумме двух встреч одержали немцы, которые вышли в групповой этап.