«Ференцварош» Черчесова проиграл «Шемроку» и вышел в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче квалификации Лиги Европы венгерский «Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на выезде проиграла ирландскому «Шемроку».

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Эндрю Лайонс на 89-й минуте.

В первой игре неделей ранее команда Черчесова дома разгромила британцев со счетом 4:0. Таким образом, по сумме двух встреч именно «Ференцварош» пробился в групповой этап турнира.

Напомним, что венгры начинали свой путь в главном европейском клубном турнире, однако в третьем квалификационном раунде уступили азербайджанскому «Карабаху».

Кроме «Ференцвароша» путевки в групповой этап завоевали также швейцарский «Цюрих» обыгравший шотландский «Хартс».