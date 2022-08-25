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«Ференцварош» Черчесова проиграл «Шемроку» и вышел в групповой этап Лиги Европы

Ранее команда экс-наставника сборной России упустила возможность выступить в Лиге чемпионов.
25 августа 2022 23:54
автор: Александр Шульгин

В ответном матче квалификации Лиги Европы венгерский «Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на выезде проиграла ирландскому «Шемроку».

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Эндрю Лайонс на 89-й минуте.

В первой игре неделей ранее команда Черчесова дома разгромила британцев со счетом 4:0. Таким образом, по сумме двух встреч именно «Ференцварош» пробился в групповой этап турнира.

Напомним, что венгры начинали свой путь в главном европейском клубном турнире, однако в третьем квалификационном раунде уступили азербайджанскому «Карабаху».

Кроме «Ференцвароша» путевки в групповой этап завоевали также швейцарский «Цюрих» обыгравший шотландский «Хартс».

источник: «Советский спорт»
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