Экс-форвард «Интера» Бальде Кейта получил предложения от «Спартака» и «Зенита»

Бывший нападающий «Интера» и «Лацио» Бальде Кейта, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Согласно данным известного египетского портала, 27-летний сенегалец входит в сферу интересов «Спартака» и «Зенита». Отмечается, что оба клуба уже отправили свои предложения футболисту. В ближайшие дни форвард примет решение о своей дальнейшей карьере.

Напомним, что Кейта является воспитанником академии «Барселоны». В Италию он перебрался в июле 2011 года, став игроком «Лацио». В состав римлян он отыграл 137 матчей, забил 31 гол и отдал 22 результативных передачи. За «Интер» футболист провел 29 встреч, отличившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами в период с 2018 по 2019 годы.

Также в своей карьере Кейта защищал цвета «Монако», «Кальяри» и «Сампдории». За сборную Сенегала он сыграл 40 матчей (6 голов).