Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-форвард «Интера» Бальде Кейта получил предложения от «Спартака» и «Зенита»

Сенегальский футболист близок к тому, чтобы пополнить состав команды РПЛ.
26 августа 2022 08:27
автор: Владислав Корегин

Бывший нападающий «Интера» и «Лацио» Бальде Кейта, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Согласно данным известного египетского портала, 27-летний сенегалец входит в сферу интересов «Спартака» и «Зенита». Отмечается, что оба клуба уже отправили свои предложения футболисту. В ближайшие дни форвард примет решение о своей дальнейшей карьере.

Напомним, что Кейта является воспитанником академии «Барселоны». В Италию он перебрался в июле 2011 года, став игроком «Лацио». В состав римлян он отыграл 137 матчей, забил 31 гол и отдал 22 результативных передачи. За «Интер» футболист провел 29 встреч, отличившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами в период с 2018 по 2019 годы.

Также в своей карьере Кейта защищал цвета «Монако», «Кальяри» и «Сампдории». За сборную Сенегала он сыграл 40 матчей (6 голов).

Это интересно:
Защитник «Баварии» Павар отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»
Французский игрок хочет продолжить выступать за клуб из Мюнхена.
26.08.2022 09:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Бешикташ» арендовал Алли у «Эвертона» до лета 2023 года
При этом турецкая команда будет иметь право выкупа игрока.
26.08.2022 08:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Юнайтед» перебил предложение «Ньюкасла» по Жоао Педро
Манкунианцы продолжают искать усиление в линию атаки.
26.08.2022 08:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Экс-форвард «Интера» Бальде Кейта получил предложения от «Спартака» и «Зенита»
Сенегальский футболист близок к тому, чтобы пополнить состав команды РПЛ.
26.08.2022 08:27
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ференцварош» Черчесова проиграл «Шемроку» и вышел в групповой этап Лиги Европы
Ранее команда экс-наставника сборной России упустила возможность выступить в Лиге чемпионов.
25.08.2022 23:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
Самый дорогой форвард в истории «Арсенала» Николя Пеппе ушел в «Ниццу»
Нападающий играет за «канониров» с 2019-го года.
25.08.2022 22:30
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Фиорентина» без Кокорина вышла в групповой этап Лиги конференций, сыграв вничью с «Твенте»
«Фиалки» в меньшинстве удержали добытое дома преимущество.
25.08.2022 21:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Вест Хэм» разгромил «Виборг» и вышел в групповой этап Лиги конференций
Встреча завершилась со счетом 3:0.
25.08.2022 21:49
Футбол
автор: Александр Бойченко
Томас Мюллер: Какая замечательная история, что «Бавария» сыграет против «Барселоны» и Левандовски
Команды попали в один квартет Лиги чемпионов.
25.08.2022 21:16
Футбол
автор: Александр Бойченко
Кипрский АЕК разгромил «Днепр-1» и вышел в групповой этап Лиги Европы
Киприоты забили три безответных мяча в ворота соперников.
25.08.2022 21:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
Левандовски против «Баварии», Холанд против Дортмунда. Жеребьевку Лиги чемпионов подтасовали?
В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Кто из спортсменов покинул Россию за полгода санкций
Изоляция нашего спорта, продолжающаяся ровно шесть месяцев, не могла не привести к сменам гражданства и отъезду за рубеж как наших атлетов, так и иностранных легионеров. Однако эта миграция, вопреки опасениям, пока не стала массовой.
Кубок мира по хоккею будет. Но кому он нужен без Капризова, Овечкина и других русских звезд?
НХЛ твердо намерена вернуться к проведению Кубков мира.
Лига чемпионов — без России и без россиян. Как Никита Хайкин не смог пройти загребское «Динамо»
Загребское «Динамо» не пустило «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в групповой турнир Лиги чемпионов, победив в ответном матче раунда плей-офф в дополнительное время (4:1).
Полгода за нежелезным занавесом. Как российский спорт переносит режим изоляции
Ровно шесть месяцев назад обострилась ситуация вокруг Украины, что привело к повальным санкциям в отношении нашего спорта.
Почему молчит «Лукойл»? Безвластие в «Спартаке» подозрительно затягивается
Пауза, возникшая в информационном поле вокруг «Спартака» после ухода из клуба Леонида Федуна, сильно настораживает.
«Амкал» в финале Кубка России за 500! Букмекерский обзор
Обзор новостей мира беттинга.
Гассиев остановит Уэлча не позднее шестого раунда. Расклад на бой в Белграде
26 августа в сербской столице пройдет боксерский вечер, главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира Мурата Гассиева и американца Карлоуса Уэлча. «Плеймейкер» оценивает шансы.
«Мой друг — Владимир Путин». Кто такой Деннис Родман, который хочет вытащить Бриттни Грайнер из русской тюрьмы
Экс-звезда НБА Деннис Родман намерен отправиться в Россию вызволять из-за решетки знаменитую баскетболистку Бриттни Грайнер. В прошлом он уже спас в схожих обстоятельствах как минимум двух соотечественников.
Когда примем Крым в наш футбол? Почему РФС ведет себя как «иноагент»
Вопросом крымского футбола, похоже, занялись на самом верху. Все последние дни новости по этой теме не затихают.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика