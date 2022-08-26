«Бешикташ» арендовал Алли у «Эвертона» до лета 2023 года

Пресс-служба «Бешикташа» сообщила о том, что к команде присоединился нападающий Деле Алли.

По информации источника, турецкий клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона-2022/23 с правом возможного выкупа. В новом коллективе он будет выступать под 11-м номером.

Напомним, что Алли пополнил состав «Эвертона» в январе этого года на правах свободного агента. Всего за «ирисок» он провел 13 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Тоттенхэма». За сборную Англии он отыграл 37 встреч (3 гола).