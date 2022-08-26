Защитник «Баварии» Павар отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник «Баварии» Бенжамен Павар не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно.

По информации французских СМИ, «красные дьяволы» отправили предложение мюнхенцам по переходу 26-летнего футболиста, однако сам игрок отказался от данной сделки в пользу продолжения своей карьеры в Германии.

Напомним, что Павар выступает за Баварию с июля 2019 года. С тех пор он принял участие в 123 матчах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Франции он провел 45 встреч (2 гола). Вместе с национальной командой футболист стал чемпионом мира.