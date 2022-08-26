Анчелотти вспомнил про поражение от «Шерифа», комментируя результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, комментируя результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, объяснил, почему ко всем соперникам стоит относиться с должным уважением.

«Это будет особенная Лига чемпионов, потому что за два месяца нам предстоит отыграть все матчи группового этапа. В прошлом году домашний матч с «Шерифом» казался самым простым, и мы его проиграли, так что нужно проявить уважение. Играть в Глазго и Лейпциге будет непросто. Мы должны уважать соперников так же, как остальные команды уважают «Реал», - приводит слова итальянского специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, «Реалу» в соперники достались немецкий «Лейпциг», шотландский «Селтик» и донецкий «Шахтер».

«Сливочные» являются действующими победителями турнира.