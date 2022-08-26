Гендиректор «Манчестер Сити» заявил, что в ближайшее время клуб станет победителем Лиги чемпионов

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано считает, что в скором времени команде удастся одержать победу в Лиге чемпионов.

– В Лиге чемпионов мы выходили в полуфинал, в финал… считаю это успешным результатом. Уверен, что если мы продолжим в том же духе, то вновь выйдем в финал и выиграем его. Я знаю, что это произойдет, – цитирует Сориано клубная пресс-служба «горожан».

Также Сориано поделился мыслями по поводу результатов жеребьевки группового этапа ЛЧ. Команда сыграет в одном квартете с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном».

– Мы уже играли с «Копенгагеном» в 2009 году, будем рады встретиться снова. «Севилья» – клуб, обладающий хорошим составом и хорошим тренером. Что же касается «Боруссии», безусловно, это особенная для нас игра, – сказал Сориано.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше турнире подопечные Хосепа Гвардиолы дошли до полуфинала, где уступили «Реалу» (4:3, 1:3). В позапрошлом году клуб выходил в финал соревнований, проиграв «Челси» (0:1).