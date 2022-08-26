«Милану» и «Наполи» предложили подписать Роналду этим летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вновь выступать в чемпионате Италии.

Согласно данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, агент 37-летнего португальца, а именно Жорже Мендеш обратился к «Милану» и «Наполи» с предложением приобрести его клиента в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что представитель опытного футболиста также ведет переговоры по переходу форварда в «Марсель» и «Спортинг».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах, не отличившись результативными действиями.