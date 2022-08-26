Гацкан считает, что «Ростов» способен обыграть ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ

Экс-полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высказался по поводу матча седьмого тура чемпионата России с ЦСКА.

Отметим, что очная встреча команд состоится 28 августа в Ростове-на-Дону. Начало – в 19:45 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков.

– Жду только положительного исхода для «Ростова». Команда неплохо выглядела в последних матчах, хорошо прессингует, играет высоко. Когда нужно, играет по счету. У «Ростова» есть ошибки, как и у всех команд, но ростовчанам по силе победить ЦСКА, – цитирует Гацкана «РБ-Спорт».

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина идут пятыми (12 очков).