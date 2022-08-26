Норманн не хочет играть «Ростов» и готов рассмотреть вариант с переходом в «Локомотив»

Опорный полузащитник «Ростова» Матиас Норманн намерен уйти из клуба в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, 26-летний норвежец не заинтересован в продолжении своей карьеры в ростовской команде. Отмечается, что игрока хочет подписать «Локомотив». При этом сам футболист готов рассмотреть вариант с переходом в стан железнодорожников.

Напомним, что Норманн выступает за «Ростов» с января 2019 года. Всего за дончан он отыграл 56 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Сезон-2021/22 полузащитник провел в аренде в «Норвиче». Ранее футболист был близок к переходу в «Лечче», однако в последний момент сделка сорвалась.