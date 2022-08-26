Милик официально стал игроком «Ювентуса»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о переходе в туринский клуб нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.

По информации источника, «бьянконери» арендовали 28-летнего поляка до конца сезона-2022/23. Ранее сообщалось, что в соглашении футболиста будет прописан пункт о выкупе за восемь миллионов евро.

Напомним, что Милик выступал за «Марсель» с января прошлого года. Всего за «провансальцев» он отыграл 55 матчей, забил 30 голов и отдал три результативных паса.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Наполи».