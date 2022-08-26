«Ливерпуль» включился в борьбу за трансфер де Йонга

Центральный полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может стать игроком «Ливерпуля» этим летом.

Согласно данным британских СМИ, руководство «красных» готово заплатить за 25-летнего нидерландца 63 миллиона евро плюс восемь миллионов в виде бонусов. Отмечается, что сине-гранатовые не против продажи хавбека в текущее трансферное окно. При этом сам футболист не хочет уходить из каталонского клуба.

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 142 матча, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что в приобретении хавбека заинтересован «Манчестер Юнайтед» и «Челси».