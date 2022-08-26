Агент Захаряна подтвердил информацию о том, что «Челси» хочет подписать его клиента

Агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на появившуюся новость о том, что его клиент может пополнить состав «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб готов заплатить 15 миллионов евро за переход 19-летнего хавбека этим летом.

– «Челси» хочет купить Захаряна? Это правда», – приводит слова Андреева «РБ-Спорт».

Напомним, что Захарян находится в клубной системе «Динамо» с января 2017 года. Всего в составе бело-голубых он провел 52 матча, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

За сборную России полузащитник отыграл четыре встречи.