Колыванов выразил мнение, что Захаряну не стоит отказываться от перехода в «Челси»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался по поводу возможного ухода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее в СМИ появилась новость, что сумма трансфера 19-летнего хавбека в стан лондонского клуба может составить 15 миллионов евро. Отмечалось, что «синие» уже отправили соответствующее предложение московской команде.

– Не каждый день российских футболистов приглашают в «Челси», поэтому надо ехать. А получится или нет у Захаряна, мы увидим потом. В АПЛ давление со стороны болельщиков и журналистов огромное, надо будет с этим справляться. Арсену 19 лет, время на то, чтобы расти у него есть и надо постараться быстро адаптироваться, – цитирует Колыванова портал «Метарейтинг».

Напомним, что Захарян выступает за основную команду «Динамо» с ноября 2020 года. Всего за бело-голубых он отыграл 52 матча, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Действующий контракт футболиста с клубом истекает в конце сезона-2023/24.

За сборную России полузащитник отыграл четыре встречи.