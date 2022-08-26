«Реал Сосьедад» рассматривает кандидатуру Кавани в качестве возможной замены Исаку

«Реал Сосьедад» заинтересован в подписании бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

По информации испанских СМИ, в клубе из Сан-Себастьяна считают, что 35-летний уругваец станет достойной замену форварду Александру Исаку, который близок к переходу в «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что опытный футболист согласовал условия двухлетнего контракта с «Валенсией». Также в игроке заинтересованы «Вильярреал» и «Ницца».

Напомним, что Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22. В общей сложности он провел за «красных дьяволов» 59 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее в своей карьере уругваец выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».