Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Реал Сосьедад» рассматривает кандидатуру Кавани в качестве возможной замены Исаку

В данный момент уругвайский футболист пребывает в статусе свободного агента.
26 августа 2022 12:08
автор: Владислав Корегин

«Реал Сосьедад» заинтересован в подписании бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

По информации испанских СМИ, в клубе из Сан-Себастьяна считают, что 35-летний уругваец станет достойной замену форварду Александру Исаку, который близок к переходу в «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что опытный футболист согласовал условия двухлетнего контракта с «Валенсией». Также в игроке заинтересованы «Вильярреал» и «Ницца».

Напомним, что Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22. В общей сложности он провел за «красных дьяволов» 59 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее в своей карьере уругваец выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».

Это интересно:
Диалло ответил отказом на предложение «Милана», ему не понравился клубный проект
Итальянцы планировали заполучить футболиста.
26.08.2022 13:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дзанетти заявил, что «Интер» попал в сложную группу в Лиге чемпионов
Соперниками итальянской команды станут «Бавария», «Барселона» и «Виктория».
26.08.2022 12:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Динамо» Захарян подпишет шестилетний контракт с «Челси»
Россиянин близок к переходу команду АПЛ.
26.08.2022 12:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Губерниев отреагировал на дисквалификацию Федькова, вспомнив ситуацию с Широковым
Еще один представитель детских команд и известный в прошлом футболист дисквалифицирован за разборки с детским арбитром.
26.08.2022 12:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Защитник «Атлетика» Мартинес рассчитывает на переход в «Барселону» по окончании сезона-2022/23
Испанский футболист хочет присоединиться к сине-гранатовым на правах свободного агента.
26.08.2022 12:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Обладатель Кубка России Федьков дисквалифицирован условно пожизненно за удар судьи
Инцидент произошел в матче с участием детских команд.
26.08.2022 12:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал Сосьедад» рассматривает кандидатуру Кавани в качестве возможной замены Исаку
В данный момент уругвайский футболист пребывает в статусе свободного агента.
26.08.2022 12:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
Колыванов выразил мнение, что Захаряну не стоит отказываться от перехода в «Челси»
Лондонский клуб готов заплатить за российского футболиста 15 миллионов евро.
26.08.2022 11:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Захаряна подтвердил информацию о том, что «Челси» хочет подписать его клиента
Российский футболист может продолжить свою карьеру в АПЛ.
26.08.2022 11:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ливерпуль» включился в борьбу за трансфер де Йонга
Ранее игроком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
26.08.2022 10:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Грех не поставить на СуперМакса с таким коэффициентом! Расклады на Гран-при Бельгии
26 - 28 августа легендарный автодром Спа-Франкоршам примет 14-й в нынешнем сезоне этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Левандовски против «Баварии», Холанд против Дортмунда. Жеребьевку Лиги чемпионов подтасовали?
В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Кто из спортсменов покинул Россию за полгода санкций
Изоляция нашего спорта, продолжающаяся ровно шесть месяцев, не могла не привести к сменам гражданства и отъезду за рубеж как наших атлетов, так и иностранных легионеров. Однако эта миграция, вопреки опасениям, пока не стала массовой.
Кубок мира по хоккею будет. Но кому он нужен без Капризова, Овечкина и других русских звезд?
НХЛ твердо намерена вернуться к проведению Кубков мира.
Лига чемпионов — без России и без россиян. Как Никита Хайкин не смог пройти загребское «Динамо»
Загребское «Динамо» не пустило «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в групповой турнир Лиги чемпионов, победив в ответном матче раунда плей-офф в дополнительное время (4:1).
Полгода за нежелезным занавесом. Как российский спорт переносит режим изоляции
Ровно шесть месяцев назад обострилась ситуация вокруг Украины, что привело к повальным санкциям в отношении нашего спорта.
Почему молчит «Лукойл»? Безвластие в «Спартаке» подозрительно затягивается
Пауза, возникшая в информационном поле вокруг «Спартака» после ухода из клуба Леонида Федуна, сильно настораживает.
«Амкал» в финале Кубка России за 500! Букмекерский обзор
Обзор новостей мира беттинга.
Гассиев остановит Уэлча не позднее шестого раунда. Расклад на бой в Белграде
26 августа в сербской столице пройдет боксерский вечер, главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира Мурата Гассиева и американца Карлоуса Уэлча. «Плеймейкер» оценивает шансы.
«Мой друг — Владимир Путин». Кто такой Деннис Родман, который хочет вытащить Бриттни Грайнер из русской тюрьмы
Экс-звезда НБА Деннис Родман намерен отправиться в Россию вызволять из-за решетки знаменитую баскетболистку Бриттни Грайнер. В прошлом он уже спас в схожих обстоятельствах как минимум двух соотечественников.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика