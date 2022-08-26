Обладатель Кубка России Федьков дисквалифицирован условно пожизненно за удар судьи

Бывший нападающий грозненского «Терека» и сборной России по футболу Андрей Федьков дисквалифицирован РФС условно пожизненно за удар судьи в матче между детскими командами.

Как сообщает телеграм-канал «НеДетский футбол», инцидент произошел во встрече «СШОР-8» - «Водник» (игроки 2005-2006 г.р.). На 42-й минуте игры Федьков нецензурно оскорбил главного арбитра, а затем ударил его головой.

Матч был завершен досрочно, а КДК Федерации футбола Ростова-на-Дону дисквалифицировала Федькова до конца 2022 года и условно пожизненно.

Добавим, что Федьков становился лучшим бомбардиром чемпионата России и выигрывал Кубок страны.