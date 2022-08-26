Защитник «Атлетика» Мартинес рассчитывает на переход в «Барселону» по окончании сезона-2022/23

Центральный защитник «Атлетика» Иниго Мартинес может стать игроком «Барселоны» летом 2023 года.

Согласно данным СМИ Испании, 31-летний футболист выразил желание перейти в стан каталонцев по окончании текущего сезона. Отмечается, что по этой причине игрок затягивает переговоры с клубом из Бильбао по поводу продления действующего контракта, рассчитанного следующего лета.

Напомним, что Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. Всего за басков он отыграл 159 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

В составе сборной Испании футболист провел 19 встреч (1 гол).