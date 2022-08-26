Полузащитник «Динамо» Захарян подпишет шестилетний контракт с «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян находится в шаге от перехода в «Челси». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что переговоры между клубами по трансферу 19-летнего россиянина находятся на завершающей стадии. Согласно данным источника, хавбек подпишет с «синими» контракт до 30 июня 2028 года. Ранее сообщалось, что «аристократы» заплатят за данную сделку 15 миллионов евро.

Напомним, что Захарян выступает за основную команду «Динамо» с ноября 2020 года. Всего за бело-голубых он отыграл 52 матча, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

За сборную России полузащитник отыграл четыре встречи.