Губерниев отреагировал на дисквалификацию Федькова, вспомнив ситуацию с Широковым

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о дисквалификации бывшего нападающего саратовского «Сокола» и грозненского «Терека» Андрея Федькова за нападение на арбитра в матче между детскими командами.

«Я правильно понимаю, что без особых последствий бить судей на поле у нас можно только Роману Широкову?», - написал Губерниев в своем телеграм-канале, намекая на то, что экс-футболист «Спартака» и «Зенита» не так давно оказался в аналогичной ситуации.

Напомним, Федьков получил дисквалификацию до конца 2022 года и условно пожизненно за удар судьи в матче между детскими командами.

Инцидент произошел во встрече «СШОР-8» - «Водник» (игроки 2005-2006 г.р.). На 42-й минуте игры Федьков нецензурно оскорбил главного арбитра, а затем ударил его головой. Матч был завершен досрочно.

Добавим, что Федьков становился лучшим бомбардиром чемпионата России и выигрывал Кубок страны.