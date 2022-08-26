Дзанетти заявил, что «Интер» попал в сложную группу в Лиге чемпионов

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мнением по поводу итогов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Отметим, что «нерадзурри» сыграют в одном квартете с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией».

– Это очень сложная группа. В Лиге чемпионов соревнуешься с лучшими, так что ничего удивительного. Мы не боимся, но уважаем наших соперников. Думаю, «Интер» будет готов, – цитирует Дзанетти известное итальянское СМИ.

Добавим, что в прошедшем розыгрыше турнира подопечные Симоне Индзаги дошли до стадии 1/8 финала, где уступили «Ливерпулю» (0:2, 1:0).