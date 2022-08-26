Каземиро надеется, что Роналду не уйдет из «Манчестер Юнайтед»

Бразильский опорник «Манчестер Юнайтед» Каземиро восторженно отозвался о своем одноклубнике Криштиану Роналду и выразил надежду, что португалец не покинет команду.

«Мы говорим об одном из лучших игроков всех времен. Криштиану знает, как я его уважаю. Надеюсь, Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», ведь он отличный футболист. Он забивает много голов, у него дух победителя и он лидер. Роналду важен для нашей команды.

Криштиану с первого моего дня в «Манчестер Юнайтед» помогал мне во всём. Я действительно надеюсь, что он останется с нами», - приводит слова футболиста американская пресса.

Напомним, Роналду и Каземиро являются бывшими партнерами по мадридскому «Реалу». Ранее стало известно о том, что приглашение в «МЮ» бразильца сильно повлияло на решение Криштиану не уходить из клуба.

В то же время, новые слухи отправляют португальца в родной лиссабонский «Спортинг».