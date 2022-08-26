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Тренер «Локомотива» Циннбауэр высказался о матче седьмого тура РПЛ с «Оренбургом»

Игра между командами состоится 28 августа.
26 августа 2022 14:37
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 28 августа в Москве. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

– Мы готовимся к «Оренбургу», это довольно серьезный соперник. Мы проанализировали их игру. Они достаточно опасны, им нужны очки не меньше, чем нам. Мы будем пытаться взламывать их оборону. Отмечу, что соперник хорошо играет без мяча, грамотно размещается на поле, неплохо действует на контратаках, – приводит слова Циннбауэра клубная пресс-служба железнодорожников.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. В прошлом туре красно-зеленые одержали свою первую победу в сезоне, обыграв дома «Химки» (3:0). Что касается «Оренбурга», то подопечные Марцела Лички идут 11-ми (6 очков).

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