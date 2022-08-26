Жеребьевка группового этапа ЛЕ. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реал Сосьедадом», «Арсенал» – с ПСВ

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» оказался в квартете Е, где сыграет с «Реал Сосьедадом», «Шерифом», «Омонией». Еще один представитель АПЛ, а именно «Арсенал», сыграет в группе А. Соперниками «канониров» станут ПСВ, «Буде-Глимт» и «Цюрих».

Добавим, что финал нынешнего розыгрыша ЛЕ пройдет 31 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Буде-Глимт», «Цюрих».

Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.

Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.

Группа D: «Брага», «Мальме», «Унион», «Юнион».

Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».

Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюлланд», «Штурм».

Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».

Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».