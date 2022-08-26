«Монако» Головина станет соперником «Ференцвароша» Черчесова на групповом этапе Лиги Европы

Сразу три представителя России попали в группу H Лиги Европы в сезоне-2022/23.
Отметим, что по итогам жеребьевки турнира в данному квартете будут выступать «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».
Добавим, что главным тренером венгерской команды является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, а в составе французского и сербского клубов выступают хавбеки Александр Головин и Егор Пруцев соответственно.
Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена».
источник: «Советский спорт»