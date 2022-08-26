«Спартак» подпишет контракт с Бальде Кейта сроком на три года

Бывший нападающий «Интера» Бальде Кейта близок к тому, чтобы стать игроком «Спартака».

По информации сенегальских СМИ, 27-летний футболист заключит с красно-белыми трехлетний контракт. Отметим, что форвард присоединится к московскому клубу на правах свободного агента.

Напомним, что Кейта является воспитанником академии «Барселоны». В Италию он перебрался в июле 2011 года, став игроком «Лацио». В состав римлян он отыграл 137 матчей, забил 31 гол и отдал 22 результативных передачи. За «Интер» футболист провел 29 встреч, отличившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами в период с 2018 по 2019 годы.

Также в своей карьере Кейта защищал цвета «Монако», «Кальяри» и «Сампдории». За сборную Сенегала он сыграл 40 матчей (6 голов).