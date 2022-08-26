«Спартак» поборется с «Аль-Насром» за бывшего защитника «Марселя» Гонсалеса

Экс-защитник «Марселя» Альваро Гонсалес, пребывающий в статусе свободного агента, входит в сферу интересов двух клубов.

Как сообщает известное французское издание, 32-летнего испанца хочет подписать «Спартак». Отмечается, что основным конкурентом красно-белых в борьбе за футболиста является «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Напомним, что Гонсалес выступал за «Марсель» с июля 2019 года. Всего за французскую команду он провел 75 матчей, забил три гола и отдал три результативных передачи.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Вильярреала», «Эспаньола», «Сарагосы» и «Расинга».