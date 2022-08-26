Тен Хаг заявил, что Каземиро готов сыграть против «Саутгемптона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о текущем состоянии полузащитников Каземиро и Антони Марсьяля.

«Каземиро готов. Он провел все тренировки. Сначала он работал индивидуально, но в последние дни он занимался с командой.

Антони Марсьяль не готов. У него проблема с ахиллом после игры , поэтому нам нужно подождать. Не могу сказать, сколько времени займет восстановление, но мы надеемся, что он сможет сыграть в следующем матче », — цитирует тен Хага пресс-служба «манкунианцев».

Матч 4-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 27 августа и начнется в 14:30 мск.