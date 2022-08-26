«Фиорентина» сыграет с «Истанбулом», «Вест Хэм» - с «Андерлехтом». Итоги жеребьевки Лиги конференций

В турецком Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций.
Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ;
Группа B: «Вест Хэм», ФКСБ, «Андерлехт», «Силькеборг»;
Группа С: «Вильярреал», «Хапоэль» (Беэр-Шева), «Аустрия», «Лех»;
Группа D: «Партизан», «Кельн», «Ницца», «Словацко»;
Группа E: АЗ, «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1»;
Группа F: «Гент», «Мольде», «Шемрок Роверс», «Юргорден»;
Группа G: «Славия», ЧФР Клуж, «Сивасспор», «Балкани»;
Группа H: «Базель», «Слован, «Жальгирис», «Пюник».
Напомним, что победитель каждой из групп выйдет в 1/8 финала, команды, занявшие второе место, раундом ниже сыграют с клубом, ставшим третьим в своем квартете Лиги Европы.
источник: «Советский спорт»