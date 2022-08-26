Новичок «Крыльев Советов» Чиркович: Мечты сбываются – сыграю на таком большом стадионе

Полузащитник Александр Чиркович дал интервью пресс-службе «Крыльев Советов» после перехода в команду из «Вождоваца».

«Мне выпал шанс сыграть в российской премьер-лиге. Я считаю, что это отличная лига, а «Крылья» – большой клуб. Стадион потрясающий, тут очень красиво – цвета, футбольное поле. Мечты сбываются – сыграю на таком большом стадионе. Я в восторге», - сказал Чиркович о своем новом клубе.

Самарская команда заключила с 20-летним сербом контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера хавбека пока не разглашается.

Напомним, что Чиркович является воспитанником академии австрийской «Адмиры». К «Вождовацу» он присоединился в январе 2022 года – на его счету пять забитых мячей и два результативных паса в 21 проведенном матче.