«Ньюкасл» объявил о подписании шведского нападающего Александра Исака

«Ньюкасл» на своем официальном сайте объявил о подписании 22-летнего шведского нападающего «Реал Сосьедада» Александра Исака.

Сумма сделки не соглашается, однако в СМИ была информация, что «сороки» заплатили за трансфер 70 миллионов евро.

«Я рад, что мы это сделали. Для меня это было важным и ответственным решением, которым я доволен. Это клуб с великой историей и потрясающими болельщиками, за него хотел бы играть каждый. Я верю в проект этого клуба», — цитирует Исака пресс-служба английского клуба.

В прошлом сезоне форвард провел 32 матча за «Реал Сосьедад», забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 30 миллионов евро по данным Tranfermarkt.