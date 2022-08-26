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«Ливерпуль» готов обменять Фирмино на бывшего игрока «Зенита»

Парадес может перейти из «ПСЖ» в другой топ-клуб.
«Ливерпуль» готов обменять Фирмино на бывшего игрока «Зенита»
26 августа 2022 17:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: LaPresse

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Парадес может этим летом уйти из «ПСЖ».

По данным итальянской прессы, в 28-летнем хавбеке заинтересован «Ливерпуль», который готов включить в сделку своего форварда Роберто Фирмино.

Также аргентинский полузащитник вошел в список главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в качестве кандидата на усиление состава.

Парадес выступает за «ПСЖ» с 2019 года, в текущем сезоне он уже завоевал Суперкубок Франции и провел за парижан три матча в национальном чемпионате, в которых отдал одну голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
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«Ливерпуль» готов обменять Фирмино на бывшего игрока «Зенита»
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