«Ливерпуль» готов обменять Фирмино на бывшего игрока «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Парадес может этим летом уйти из «ПСЖ».

По данным итальянской прессы, в 28-летнем хавбеке заинтересован «Ливерпуль», который готов включить в сделку своего форварда Роберто Фирмино.

Также аргентинский полузащитник вошел в список главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в качестве кандидата на усиление состава.

Парадес выступает за «ПСЖ» с 2019 года, в текущем сезоне он уже завоевал Суперкубок Франции и провел за парижан три матча в национальном чемпионате, в которых отдал одну голевую передачу.