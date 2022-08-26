Захарян проходит по требованиям АПЛ

У полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна не должно возникнуть трудностей с получением рабочей британской визы, сообщает «РБ-Спорт».

19-летний хавбек проходит по главному требованию, регулярным играм за сборную в последние 12 месяцев: без учета травм он принял участие в четырех из пяти матчей национальной команды России при минимальной планке, необходимой для игры в Англии в 70 процентов.

Помимо этого Захарян должен получить визу за счет того, что регулярно выступает в российской премьер-лиге, получая в «Динамо» 87 процентов игрового времени.

Напомним, что футболиста бело-голубых собирается выкупить лондонский «Челси».